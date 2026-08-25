Український важкоатлет демонстративно відвернувся від російського прапора на церемонії нагородження юнацького чемпіонату Європи

Український важкоатлет Іван Плоскіна здобув "бронзу" у ваговій категорії до 75 кг на юнацькому чемпіонаті Європи (U15/U17) в косовській Приштині.

Перемогу у ваговій категорії до 75 кілограмів серед атлетів до 17 років здобув представник Росії Арсеній Курочкін, який оновив два рекорди Європи. "Срібло" виборов спортсмен з Албанії Антоніно Муллісі, тоді як українець замкнув трійку призерів.

Під час церемонії нагородження український спортсмен принципово відвернувся від екрана з прапором Росії, відмовившись демонструвати повагу до символіки сусідньої країни.

Континентальна першість серед юнаків та дівчат до 15 і 17 років проходить у Приштині, столиці Косова. Змагання триватимуть до 27 серпня.

Іван Плоскіна є вихованцем Свалявської дитячо-юнацької спортивної школи. У квітні він тріумфально виступив на всеукраїнських змаганнях, виборовши титул чемпіона з важкої атлетики та виконавши високий норматив майстра спорту.

Нагадаємо, у липні українець Михайло Малюк став срібним призером юнацького чемпіонату світу-2026 з важкої атлетики у ваговій категорії до 94 кг.