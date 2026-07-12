Український важкоатлет здобув "срібло" на юнацькому чемпіонаті світу

Українець Михайло Малюк став срібним призером юнацького чемпіонату світу-2026 з важкої атлетики у ваговій категорії до 94 кг.

Змагання проходили у Калі (Колумбія) з 5 по 11 липня під егідою Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF).

У ривку 17-річний українець посів друге місце. Малюк успішно виконав усі три спроби – підняв 137 кг, 140 кг та 142 кг. Його підсумковий результат – 142 кг.

Переможцем у ривку став представник Іраку Муса Худхайр Каїті, який показав результат 150 кг. Бронзову нагороду здобув грузин Тамазі Мегрелішвілі – 141 кг.

У поштовху Малюк завершив виступ на восьмому місці з результатом 160 кг. За сумою двох вправ українець набрав 302 кг та посів четверту позицію.

Торік Михайло Малюк представляв Україну на чемпіонаті Європи, де став бронзовим призером у ривку.

Раніше повідомлялося, що Україна увійшла до п'ятірки загального заліку чемпіонату Європи-2025 серед молоді.