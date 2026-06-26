З Росії та Білорусі зняли всі санкції у важкій атлетиці

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) ухвалила рішення зняти з Росії та Білорусі всі санкції, які були накладені після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба IWF.

На початку поточного року IWF послабила санкції проти Росії та Білорусії, допустивши їхніх спортсменів до змагань без будь-яких обмежень на юнацькому та юніорському рівнях.

Тепер же санкції буди зняті в усіх вікових категоріях. На чемпіонаті Європи-2026 у Батумі (Грузія) росіяни виступали в "нейтральному" статусі. На повних правах вони зможуть виступити на чемпіонаті світу-2026, який пройде з 27 жовтня до 8 листопада у Китаї.

IWF пояснила таке рішення рекомендаціями МОК та нещодавніми змінами до Олімпійської хартії.