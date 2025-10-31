Українки вибороли чотири медалі на юніорському ЧЄ з важкої атлетики

Українські спортсменки успішно виступили на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів до 20 років, який проходить у столиці Албанії – Тирані.

У ваговій категорії до 63 кг Аліна Дадерко здобула одразу три срібні нагороди. Українка посіла друге місце у ривку (97 кг), поштовху (115 кг) та у сумі двоборства (212 кг).

Ще одну медаль до скарбнички збірної принесла Олександра Чмух, яка виборола бронзу у ривку (91 кг). Крім того, вона стала шостою у поштовху (108 кг) і п’ятою у сумі двоборства (199 кг).

Чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді U23 триватиме в Албанії до 4 листопада.

Раніше Івженко стала абсолютною чемпіонкою юніорського чемпіонату Європи.