Україна увійшла до п'ятірки загального заліку чемпіонату Європи серед молоді

Збірна України з важкої атлетики увійшла до п'ятірки найкращих на чемпіонаті Європи серед молоді, що відбувся в Албанії.

За підсумком континентальної першості українці завоювали 25 медалей (9 великих та 16 малих). Чемпіонами Європи за сумою двох вправ стали Данило Чиняков (U20, 110 кг), Максим Домбровський (U23, 94 кг), Ольга Івженко (U23, 58 кг).

Срібло завоювали Аліна Дадерко (U20, 63 кг), Богдан Гоза (U23, +110 кг), Ірина Домбровська (U23, 77 кг), а "великі" бронзові нагороди здобули Катерина Малащук (U20, 48 кг), Ганна Калашник (U20, +86 кг), Юлія Ковальова (U23, 53 кг).

Найкраще виступила жіноча команда U20, яка стала найкращою у своїй категорії.

За підсумком турніру українці посіли 4 місце в загальному заліку, поступившись Вірменії – 39 медалей, 20 з яких золоті, а також Туреччині (50 медалей, 19 золотих) та Грузії з 30 медалями, 12 з яких вищого ґатунку.