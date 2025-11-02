Українська правда
Чемпіон Важка атлетика

Українські штангістки Дадерко і Чмух відмовилися від фото з росіянкою на юніорському ЧЄ

Руслан Травкін — 2 листопада 2025, 02:55
Аліна Дадерко (Україна) та Поліна Павлович (у чорному)
На юніорському чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Албанії українки Аліна Дадерко та Олександра Чмух відмовилися від спільного знімку з росіянкою Поліною Павлович.

У ваговій категорії до 63 кг Дадерко здобула одразу три срібні нагороди. Українка посіла друге місце у ривку (97 кг), поштовху (115 кг) та у сумі двоборства (212 кг).

Разом з Аліною у цій ваговій категорії виступала Олександра Чмух, яка виборола бронзу у ривку (91 кг).

Після прослуховування гімну Албанії на честь переможниці Екіледи Царьї, диктор оголосив, що зараз буде спільне фото медалісток.

Українка Дадерко залишила подіум і пішла в сторону, демонструючи свою позицію.

Ведуча церемонії намагалася покликати українок, щоправда до Аліни вона зверталася "Інка".

ВІДЕО. Кінець гімну Албанії з 1:53:52.

Аліна Дадерко залишає подіум, коли спортсмени й організатори шикуються для спільного фото

Російські спортсмени виступали на чемпіонаті Європи у нейтральному статусі.

