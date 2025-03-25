Титулований російський спортсмен засудив "СВО" і "віддав" місто РФ Вірменії

Російський спортсмен Володимир Ванян нецензурною лайкою відреагував на питання про "так зване СВО", а також заявив, що місто Краснодар – це Вірменія.

Його слова цитують росЗМІ та телеграм-канали.

35-річний важкоатлет, який має перемоги на різних російських турнірах, вийшов у прямий ефір у соцмережі, де отримував питання на різні теми. У нього поцікавилися, що він думає про війну, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією".

"Яке на**й СВО? Ї**в я ваше СВО. Іди на *у*, ФСБ!", – сказав він.

Також він зробив заяву про місто Краснодар, де проживає.

"Краснодар – це Вірменія. І Карабах. Решта – в рот ї**в", – заявив спортсмен.

Зазначимо, що прямий ефір він проводив у досить доброму настрої, розпиваючи спиртні напої. Він кілька разів на камеру хизувався пістолетом.

Відомо, що після цього з ним зв'язалися представники поліції РФ. Важкоатлет перейменував свій особистий телеграм-канал на "Слава роду русскому".

Нагадаємо, легенда світового хокею Домінік Гашек не вірить, що президент США Дональд Трамп зацікавлений у справедливому мирі у війні.