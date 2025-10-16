Українська правда
Домбровська встановила особистий рекорд чемпіонатів світу з важкої атлетики

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 08:25
Ірина Домбровська
У норвезькій комуні Фьорде відбувся чемпіонат світу з важкої атлетики, де взяли участь українські спортсменки.

Зокрема, Ірина Домбровська виступила у ваговій категорії до 77 кілограмів та посіла 10 місце.

Під час виступу атлетка встановила особистий рекорд – у ривку Домбровська взяла 105 кг, у поштовху – 131, що у загальній сумі вийшло 236 кг. 

Зазначимо, що чемпіонкою світу в цій ваговій категорії стала американка Олівія Рівз, яка встановила світовий рекорд – 123 кг у ривку та 155 у поштовху.

Раніше Домбровська виграла срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики.

