Олімпійський чемпіон і світовий рекордсмен відмовився від нечуваних грошей: його хотіли натуралізувати Саудівська Аравія і Катар

Болгарський важкоатлет Карлос Насар отримав пропозиції від Катару та Саудівської Аравії в півтора мільйона євро, щоб виступати надалі під прапором цих країн.

Про це повідомляє topsport.bg. Ніколай Жейнов, менеджер спортсмена, підтвердив, що Карлос має певні суперечності з федерацією. Його цитує Gol.bg.

За словами Джейнова, "Насара в Болгарії ніхто не любить". Утім, він додав, що Карлос не розглядає варіант зі зміною громадянства.

"У 21 рік чемпіон світу, тричі європейський, покращив понад 20 світових рекордів, має олімпійський титул. Що робить держава в особі Федерації важкої атлетики? Його відправляють... Тут так багато речей, які потрібно виправити. Подивіться на спортзал у Діанабаді. Ми зараз не думаємо про зміну громадянства, зовсім ні", – заявив Жейнов.

У Насара конфлікт із керівником Федерації важкої атлетики Болгарії. Слова чемпіона Парижа-2024 передає Topsport.bg.

"Мої стосунки з федерацією досить прості – жодних стосунів. Я запропонував зразок контракту, вони мені не відповідали кілька місяців. Я не можу продовжувати принижувати себе, вимагати власні гроші та змушувати себе почуватися некомфортно, і я просто сказав Стефану Ботеву, що відтепер він розмовлятиме з моїм менеджером", – сказав 21-річний спортсмен.

Вчора Насар зустрівся з Міністро молоді та спорту Іваном Пешевим, який вручив Карлосу почесну грамоту та грошову премію у розмірі 115 тисяч левів (близько 2,8 млн гривень).

"Завдяки вашому неймовірному таланту, сильному спортивному духу та наполегливості ви довели, що місце болгарських штангових тренажерів є одним з найсильніших у світі", – сказав міністр Пешев.

Почесні грамоти були вручені й тренерам Павлу Христову, Мілко Георгієву, а також масажисту Атанасу Літкову. Тренерський штаб чемпіона світу отримає 66 000 левів.

"Поки я обіймаю посаду міністра молоді та спорту, я працюватиму над тим, щоб болгарські спортсмени та наші молоді таланти продовжували прославляти Болгарію на міжнародній арені та змагатися за Болгарію", – додав Пешев.

Виконавчий директор Болгарської спортивної лотереї Любомир Петров також був присутній на церемонії нагородження. Він оголосив, що Карлос Нассар, як офіційне рекламне обличчя лотереї, підписав контракт на суму 150 000 левів.