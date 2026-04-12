Збірна України вперше з 2022 року проведе матч проти Росії

З 7 по 13 квітня на Мальті проходить турнір із водного поло FINA Men's Water Polo World Cup. Збірна України в матчі за сьоме місце зійдеться проти збірної Росії.

"Синьо-жовті" після короткого колового турніру отримали 15-й посів, тоді як команда Росії, яка виступає під назвою Neutral Athlete B, фінішувала першою.

У плейоф українці переграли Канаду (17:13), але поступилися Грузії (9:20) на шляху до півфіналу.

Росіяни спочатку здолали Бразилію (16:10), а потім програли французам (13:14), тому також опустилися в боротьбу за 5-8 місце.

Збірна України не впоралася з Австралією (15:21), а росіяни зазнали поразки від Румунії (12:16).

Матч між збірними відбудеться завтра, 13 квітня. Старт – 16:00.

Збірні Росії були відсторонені від змагань після початку повномастабного вторгнення.

Торік Міжнародна спортивна федерація World Aquatics допустила російських і білоруських вотерполістів до участі у міжнародних турнірах в нейтральному статусі з 1 січня 2026 року.

Востаннє збірні України та Росії в командних видах спорту перетиналися на Євро-2022 з футзалу. Сталося це 4 лютого. "Синьо-жовті" в драматичній грі поступилися з рахунком 2:3.