Це неприпустимо: тренер збірної України – про відмову грати проти росіян на Кубку світу

Головний тренер збірної України з водного поло Олексій Шведов прокоментував відмову команди виходити на матч проти збірної нейтральних спортсменів з російськими паспортами на Кубку світу в дивізіоні 2, наголосивши, що це рішення було правильним.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Те рішення, яке ми ухвалили, було єдино правильним, бо грати проти агресора, який весь час нищить нашу країну і вбиває наших людей, ми просто не маємо права морального. Тому ми ухвалили це рішення. Воно було правильним, усі хлопці його підтримали, попри те, що вони були заряджені на боротьбу, і це наша офіційна позиція. Наша позиція всім зрозуміла. Всі спортсмени і всі команди, які є тут, – на нашому боці, підтримують нашу позицію, що це єдино правильне рішення, аби ми не давали приводу для ЗМІ. Ми не можемо вийти та грати з агресором – це неприпустимо", – сказав Шведов.

Нагадаємо, у понеділок, 13 квітня, Україна мала зіграти про команди "Нейтральні атлети Б", що складалася з російських ватерполістів. Цей матч міг стати першим із 2022 року між збірними України та Росії у командних видах спорту.

Проте українські спортсмени від участі у матчі відмовилися, за що отримали технічну поразку.

Зазначимо, що саме сьогодні, 13 квітня, World Aquatics оголосила про скасування всіх санкцій проти Росії та Білорусі. Відтепер у водних видах спорту спортсмени з країн-агресорок виступатимуть на повних правах.