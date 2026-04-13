Це неприпустимо: тренер збірної України – про відмову грати проти росіян на Кубку світу

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 20:53
Це неприпустимо: тренер збірної України – про відмову грати проти росіян на Кубку світу
Олексій Шведов
NurPhoto

Головний тренер збірної України з водного поло Олексій Шведов прокоментував відмову команди виходити на матч проти збірної нейтральних спортсменів з російськими паспортами на Кубку світу в дивізіоні 2, наголосивши, що це рішення було правильним.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Те рішення, яке ми ухвалили, було єдино правильним, бо грати проти агресора, який весь час нищить нашу країну і вбиває наших людей, ми просто не маємо права морального. Тому ми ухвалили це рішення. Воно було правильним, усі хлопці його підтримали, попри те, що вони були заряджені на боротьбу, і це наша офіційна позиція.

Наша позиція всім зрозуміла. Всі спортсмени і всі команди, які є тут, – на нашому боці, підтримують нашу позицію, що це єдино правильне рішення, аби ми не давали приводу для ЗМІ. Ми не можемо вийти та грати з агресором – це неприпустимо", – сказав Шведов.

Нагадаємо, у понеділок, 13 квітня, Україна мала зіграти про команди "Нейтральні атлети Б", що складалася з російських ватерполістів. Цей матч міг стати першим із 2022 року між збірними України та Росії у командних видах спорту.

Проте українські спортсмени від участі у матчі відмовилися, за що отримали технічну поразку.

Зазначимо, що саме сьогодні, 13 квітня, World Aquatics оголосила про скасування всіх санкцій проти Росії та Білорусі. Відтепер у водних видах спорту спортсмени з країн-агресорок виступатимуть на повних правах.

водне поло

водне поло

Україні зарахували технічну поразку за невихід на матч проти Росії
Україна не вийде на матч проти Росії та може бути дискваліфікована
Екскапітан збірної України: Скоріше за все, грати з Росією не будемо
Збірна України вперше з 2022 року проведе матч проти Росії
World Aquatics допустила росіян та білорусів до участі у міжнародних турнірах в нейтральному статусі

