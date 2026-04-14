Федерації України з водних видів спорту засудили скасування санкцій щодо атлетів із РФ

Федерації України зі стрибків у воду та з синхронного плавання засудили рішення Міжнародної федерації з водних видів спорту (World Aquatics) дозволити атлетами з Росії та Білорусі використовувати свою державну символіку на змаганнях.

Про це повідомляють пресслужби організацій.

"Федерація України зі стрибків у воду та Федерація України з синхронного плавання висловлюють глибоке обурення та рішуче засудження рішення World Aquatics щодо повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національними прапорами, у національній формі та з виконанням державного гімну. Таке рішення є неприйнятним і глибоко несправедливим щодо українських спортсменів, які вже понад чотири роки живуть і тренуються в умовах повномасштабної війни!"

У заяві наголошується, що атлети держав-агресорок не мають права виступати разом з українськими спортсменами, які щодня потерпають від наслідків російської агресії.

"Українські спортсмени не мають і не можуть мати рівних умов підготовки із представниками держав-агресорів. Щодня наші атлети: втрачають рідних, друзів, тренерів і товаришів по команді, які загинули внаслідок російської агресії; залишаються без домівок, адже їхні будинки зруйновані або пошкоджені; втрачають спортивні бази, басейни та інфраструктуру, які були пошкоджені російськими ракетами та дронами; змушені переривати тренування через повітряні тривоги та ракетні обстріли; тренуються в укриттях або в басейнах, які працюють з перебоями через відсутність електроенергії та постійні загрози; живуть під постійним психологічним тиском, страхом за власне життя та життя своїх близьких. Для українських спортсменів війна — це не абстрактне поняття і не політична дискусія. Це щоденна реальність".

Федерації закликали World Aquatics переглянути своє рішення та зберегти чинні обмеження участі російських та білоруських спортсменів під національними символами до моменту припинення агресії проти України.

"Повернення російських та білоруських спортсменів під національними прапорами не є кроком до єдності спорту. Це є сигналом, що агресію, руйнування та смерть можна проігнорувати. Спорт не може існувати поза моральними принципами. Без справедливості не може бути чесної конкуренції. А без пам'яті про тих, хто загинув, не може бути справжньої поваги до олімпійських цінностей. Ми вимагаємо зберегти чинні обмеження щодо участі російських та білоруських спортсменів під національними символами до моменту припинення агресії проти України та відновлення справедливого миру!".

Федерації зазначили, що без справедливості не може бути чесної конкуренції.

Напередодні Міністерство молоді та спорту України теж засудило рішення World Athletics щодо відновлення державної символіки представників РФ та Білорусі на змаганнях.

Нагадаємо, у понеділок, 13 квітня, Україна мала зіграти про команди "Нейтральні атлети Б", що складалася з російських ватерполістів. Цей матч міг стати першим із 2022 року між збірними України та Росії у командних видах спорту.

Проте українські спортсмени від участі у матчі відмовилися, за що отримали технічну поразку.

Зазначимо, що 13 квітня, World Aquatics оголосила про скасування всіх санкцій проти Росії та Білорусі. Відтепер у водних видах спорту спортсмени з країн-агресорок виступатимуть на повних правах.