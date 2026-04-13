Україна засудила рішення World Aquatics дати дозвіл на використання атлетами з Росії та Білорусі державної символіки

Міністерство молоді та спорту України виступило засудило дозвіл Міжнародної федерації з водних видів спорту (World Aquatics) на використання атлетами з Росії та Білорусі державної символіки.

Про це йдеться у заяві Міністерства молоті та спорту.

"Спорт має об'єднувати навколо чесних правил і поваги до життя. Повернення прапора країни, яка ці правила зневажає і систематично руйнує, – тривожний сигнал для всієї спортивної спільноти", – наголосив міністр Матвій Бідний.

Там наголосили, що це рішення знецінює пам'ять про понад 650 українських спортсменів, які вже ніколи не вийдуть на старт саме через збройну агресію РФ.

"Сьогодні наші атлети тренуються під обстрілами, і на цьому тлі будь-які розмови про "нейтральність" чи повернення атрибутики агресора виглядають ганебними та відірваними від реальності. Ми закликаємо міжнародну спільноту не ставати співучасниками легітимізації агресії через спортивні успіхи атлетів, які фактично є частиною російською пропагандистської машини", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у понеділок, 13 квітня, Україна мала зіграти про команди "Нейтральні атлети Б", що складалася з російських ватерполістів. Цей матч міг стати першим із 2022 року між збірними України та Росії у командних видах спорту.

Проте українські спортсмени від участі у матчі відмовилися, за що отримали технічну поразку.

Зазначимо, що саме сьогодні, 13 квітня, World Aquatics оголосила про скасування всіх санкцій проти Росії та Білорусі. Відтепер у водних видах спорту спортсмени з країн-агресорок виступатимуть на повних правах.