Епіцентр-Подоляни залишився непереможним, Буревісник ледь не здобув свою другу перемогу в сезоні

У неділю, 16 лютого, пройшли чергові матчі Суперліги України з волейболу.

У першому поєдинку ігрового дня зійшлися перша та четверта команди чемпіонату, а саме Епіцент-Подоляни та Решетилівка.

"Бізони" вчергове довели, чому вони є найкращою командою України цього сезону, розгромивши свого суперника 3:0. На даний момент Епіцентр-Подоляни має 100%-ий результат, вигравши усі 14 матчів. Решетилівка у свою чергу виграла рівно половину своїх ігор (7 з 14).

Згодом на майданчик вийшли гравці новатора та Буревісника, двох аутсайдерів Суперліги. Здавалося, що цей матч також швидко закінчиться, бо господарі повели у рахунку 2:0. Проте гості не здалися та зробили камбек, перевівши матч у п'ятий сет. Команди боролися до самого кінця, і в підсумку перемога відійшла саме Новатору.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга-2024/25

16 лютого

Епіцентр-Подоляни – Решетилівка 3:0 (25:23, 25:16, 25:17)

Новатор – Буревісник 3:2 (26:24, 25:19, 21:25, 18:25, 17:15)

Нагадаємо, що сьогодні о 16:00 стартував фінал жіночого Кубку України, в якому Буковинка та Балта змагаються з трофей.