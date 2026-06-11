Тренер збірної України: Головна мета – потрапити у фінальну частину Ліги націй

Асистент головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі прокоментував перемогу над Китаєм у Лізі націй.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Для нас головна мета — потрапити у фінальну частину, тому треба з кожною командою грати на максимум. Деякі гравці відчувають цей тиск. Будемо продовжувати грати з таким настроєм і характером.

Ми знову граємо проти Куби. Якщо ти хочеш виходити у фінал, то маєш вигравати такі поєдинки. Для нас це важливо і для рейтингу, і для кваліфікації до фінальної частини Ліги націй. Тому вже сьогодні починаємо вивчати Кубу. Сподіваємося, у нас все буде добре", – заявив Брісколі.