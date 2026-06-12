Тренер збірної України: Дуже раді тому, як зіграли зараз

Асистент головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі поділився враженнями від матчу третього туру Ліги націй-2026 проти Куби.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Ми раді тому, як ми зіграли. У нас була мініціль на цей тиждень і тепер ми очікуємо на матч проти Польщі. Завтра у нас відпочинок, потім ранковий матч, але ми дуже раді тому, як зіграли зараз.

Ми говорили з Раулем Лосано про покращення трішки сайд-аутів. Інколи атаки з другої та четвертої зони були не дуже. Дивилися відео — маємо покращити це перед четвертим матчем. Але ми готові до усього", – заявив Брісколі.