Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Тренер збірної України: Дуже раді тому, як зіграли зараз

Олег Дідух — 12 червня 2026, 13:50
Тренер збірної України: Дуже раді тому, як зіграли зараз
en.volleyballworld.com

Асистент головного тренера чоловічої збірної України з волейболу Агустін Брісколі поділився враженнями від матчу третього туру Ліги націй-2026 проти Куби.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Ми раді тому, як ми зіграли. У нас була мініціль на цей тиждень і тепер ми очікуємо на матч проти Польщі. Завтра у нас відпочинок, потім ранковий матч, але ми дуже раді тому, як зіграли зараз.

Ми говорили з Раулем Лосано про покращення трішки сайд-аутів. Інколи атаки з другої та четвертої зони були не дуже. Дивилися відео — маємо покращити це перед четвертим матчем. Але ми готові до усього", – заявив Брісколі.

Нагадаємо, 12 червня збірна України здобула другу поспіль перемогу в Лізі націй-2026, розгромивши Кубу з рахунком 3:0.

Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

Збірна України з волейболу

Збірна України здобула другу перемогу поспіль у чоловічій Лізі націй
Янчук: Збірній України важливо знайти наш командний ритм та впевненість у наших силах
Тренер збірної України: Головна мета – потрапити у фінальну частину Ліги націй
Ми кайфували: Тупчій поділився емоціями після першої перемоги України у Лізі націй
Збірна України здобула першу перемогу в Лізі націй-2026

Останні новини