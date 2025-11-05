Жіноча та чоловіча збірні України дізналися розклад матчів на чемпіонаті Європи-2026

Жіноча та чоловіча збірні України з волейболу дізналися розклад поєдинків на чемпіонаті Європи-2026.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Так, жіноча збірна України відкриє Євро матчем проти Болгарії, регулярної учасниці Євро, тоді як закриватиме програму групової стадії грою проти фіналістки попереднього турніру Сербії. Усі ігри групового раунду українки проведуть у чеському Брно.

Водночас чоловіча збірна розпочне Євро грою проти Ізраїлю, тоді як закриватиме груповий етап грою проти чинного чемпіона Польщі. Ігри групової стадії за участі "синьо-жовтих" відбудуться у болгарській Софії.

Розклад матчів жіночої та чоловічої збірних України на ЧЄ-2026

Жінки

П'ятниця, 21 серпня, 18:00. Болгарія – Україна

Субота, 22 серпня, 17:00. Україна – Греція

Понеділок, 24 серпня, 17:00. Україна – Австрія

Вівторок, 25 серпня, 20:00. Чехія – Україна

Четвер, 27 серпня, 17:00. Україна – Сербія

Чоловіки

Четвер, 10 вересня, 19:00. Ізраїль – Україна

П'ятниця, 11 вересня, 16:00. Україна – Північна Македонія

Субота, 12 вересня, 19:00. Болгарія – Україна

Понеділок, 14 вересня, 16:00. Україна – Португалія

Вівторок, 15 вересня, 19:00. Польща – Україна

Континентальна першість серед чоловічих збірних відбудеться з 9 по 26 вересня 2026 року у Болгарії, Фінляндії, Італії та Румунії.

Жіночий чемпіонат Європи з волейболу розпочнеться 21 серпня 2026 року та триватиме до 6 вересня. Поєдинки пройдуть у Стамбулі (Туреччина), Брно (Чехія), Гетеборзі (Швеція) та Баку (Азербайджан).