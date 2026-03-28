Жіноча збірна України U-18 розгромила команду Фарерських островів у кваліфікації на Євро-2026
Жіноча збірна України U-18 з волейболу здобула впевнену перемогу над командою Фарерських островів у кваліфікації на Євро-2026 з рахунком 3:0.
Поєдинок тривав усього 58 хвилин, наша команда переважала у всіх трьох сетах в матчі. У перших двох партіях українки дозволили суперницям набрати лише по дев'ять очок. Третій відрізок гри також пройшов під контролем підопічних Юрія Кваснюка та закінчився з рахунком 25:12.
Катерина Гринько здобула 11 балів та стала найрезультативнішою гравчинею у складі збірної. Олена Домашівець та Кароліна Омелай принесли команді ще по 9 очок кожна.
Чемпіонат Європи 2026
Дівчата, U-18, Кваліфікація, Група D
Україна (U-18) – Фарерські острови (U-18) 3:0 (25:9, 25:9, 25:12)
- Україна (U-18): Кіра Лісова, Вероніка Шевчук, Віра Жаркова, Кароліна Омелай, Олена Домашівець, Яна Воронюк (л), Соломія Ярош, Катерина Гринько, Дар'я Дорошенко, Марія Білошапкіна, Вікторія Бойко (л).
- Фарерські острови (U-18): Една Генріксен, Гунн Гаардлікке, Бюльг'я Гольм, Галла Гаральдсен, Бьорка Якупсдоттір, Мар'юн Гілбертсдоттір-Бластейн, Йозефіна Ф'яллсбак, Анна Катріна Гаральдстову, Петра Паніч, Марія Говгаард (л).
Днем раніше "синьо-жовті" на тай-брейку вирвали перемогу над Хорватією (3:2), нівелювавши невдачу після стартової поразки від Чехії.