Збірна України обіграла Швецію та вийшла у фінал жіночої Золотої Євроліги

Жіноча збірна України без проблем обіграла команду Швеції у півфіналі Золотої Євроліги з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Ще в першому сеті "синьо-жовті" взяли ініціативу у власні руки та без проблем довели гру до перемоги з комфортною перевагою в шість очок.

У другому сеті гра розпочиналася кардинально протилежно. Шведки провели чудову серію та лідирували 16:10. Але після цього Україна мінімально скоротила відставання. А за рахунку 17:20 українки видали неймовірну серію з 8 подач та забрали сет.

У третьому розіграші вже не було якогось лідера на початку гри. Команди не відпускали одна одну на відстань більше 2 балів. Все змінилося у середині сету, і змінилося на користь України. У підсумку "синьо-жовті" вирвали перемогу та вийшли у фінал.

Золота Євроліга, жінки

Півфінал, 28 червня

Україна – Швеція 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

У фіналі Україна зіграє проти команди Угорщини, яка у своєму матчі півфіналу обіграла Румунію на тайбрейку. Швеція ж зіграє в матчі за третє місце.

Зазначимо, що минулого сезону Україна посіла 5 місце в турнірній таблиці та не змогла пройти до Фіналу чотирьох.

Нагадаємо, наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.