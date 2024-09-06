Збірна України U-20 не змогла вийти у фінал чемпіонату Європи-2024

Молодіжна збірна України з волейболу U-20 поступилася Болгарії у півфіналі чемпіонату Європи з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

На початку перших двох сетів невеличку перевагу мали українці, проте не могли її реалізувати. А ось третій сет розпочався з шаленої серії болгарів, які взяли 5 подач поспіль та забезпечили себе комфортною перевагою. Зрештою саме ці 5 балів вирішили долю сету.

Тепер Україна зіграє в матчі за третє місце. Суперником буде збірна Чехії. Поєдинок відбудеться 7 серпня, початок — о 16:00. Зазначимо, що у фіналі Болгарія зіграє проти Франції.

Волейбол. Євро-2024 (U-20).

Врнячка Баня, Сербія.

Півфінал, 6 вересня

Україна – Австрія 3:1 (25:23, 25:18, 24:26, 25:21)

Склад збірної України

Зв’язуючі: Денис Дегтяр, Денис Самсонов;

Догравальники: Ярослав Горобець, Максим Свиридов, Едуард Штерик, Євген Бойко, Микита Шаповалов;

Центральні блокуючі: Андрій Челеняк, Руслан Черватюк, Артем Рязанов, Іван Челеняк;

Діагональні: Максим Тонконог, Олександр Бойко;

Ліберо: Микола Джуль, Віталій Кравченко.