Епіцентр-Подоляни – в кроці від перемоги в Суперлізі, Україна U-20 зрівняла рахунок у серії за бронзу

У неділю, 6 квітня, відбулися другі матчі фінальних серій плейоф чоловічої української Суперліги з волейболу.

У боротьбі за золото зійшлися Епіцентр-Подоляни та Житичі. На відміну від першої гри, цього разу команди обійшлися трьома сетами. Епіцентр впевнено обіграв свого суперника. Тепер команді лишилася 1 перемога до тріумфу.

В матчі за бронзу МХП-Ладижин протистояв Україні U-20. Молоді волейболісти зуміли взяти реванш за поразку в першій грі та відновити паритет у серії. Команда також здолала вінничан у трьох сетах.

Суперліга з волейболу – плейоф

Фінал, другий матч, 6 квітня

Епіцентр-Подоляни – Житичі 3:0 (25:13, 25:23, 25:15)

Рахунок у серії: 2:0

Бронзовий фінал, другий матч, 6 квітня

МХП-Ладижин – Україна U-20 0:3 (20:25, 14:25, 23:25)

Рахунок у серії: 1:1

Про дату та час наступних поєдинків стане відомо пізніще.

Нагадаємо, що напередодні визначилися бронзові призерки жіночої Суперліги з волейболу.