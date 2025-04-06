Епіцентр-Подоляни – в кроці від перемоги в Суперлізі, Україна U-20 зрівняла рахунок у серії за бронзу
У неділю, 6 квітня, відбулися другі матчі фінальних серій плейоф чоловічої української Суперліги з волейболу.
У боротьбі за золото зійшлися Епіцентр-Подоляни та Житичі. На відміну від першої гри, цього разу команди обійшлися трьома сетами. Епіцентр впевнено обіграв свого суперника. Тепер команді лишилася 1 перемога до тріумфу.
В матчі за бронзу МХП-Ладижин протистояв Україні U-20. Молоді волейболісти зуміли взяти реванш за поразку в першій грі та відновити паритет у серії. Команда також здолала вінничан у трьох сетах.
Суперліга з волейболу – плейоф
Фінал, другий матч, 6 квітня
Епіцентр-Подоляни – Житичі 3:0 (25:13, 25:23, 25:15)
Рахунок у серії: 2:0
Бронзовий фінал, другий матч, 6 квітня
МХП-Ладижин – Україна U-20 0:3 (20:25, 14:25, 23:25)
Рахунок у серії: 1:1
Про дату та час наступних поєдинків стане відомо пізніще.
Нагадаємо, що напередодні визначилися бронзові призерки жіночої Суперліги з волейболу.