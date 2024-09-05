Збірна України з волейболу U-20 вийшла у півфінал чемпіонату Європи-2024

Молодіжна збірна України з волейболу U-20 пробилася до півфіналу чемпіонату Європи з волейболу.

Матч між українцями та австрійцями завершився впевненою перемогою 3:1 (25:23, 25:18, 24:26, 25:21).

В усіх трьох переможних сетах "синьо-жовті" мали напружену кінцівку. Втім, українці взяли ситуацію під контроль, та здобули перемогу, пробившись до півфіналу чемпіонату.

Волейбол. Євро-2024 (U-20).

Чоловіки.

Врнячка Баня (Сербія).

Груповий етап. Сьомий тур

Україна – Австрія 3:1 (25:23, 25:18, 24:26, 25:21)

Склад збірної України

Зв’язуючі: Денис Дегтяр, Денис Самсонов.

Догравальники: Ярослав Горобець, Максим Свиридов, Едуард Штерик, Євген Бойко, Микита Шаповалов.

Центральні блокуючі: Андрій Челеняк, Руслан Черватюк, Артем Рязанов, Іван Челеняк.

Діагональні: Максим Тонконог, Олександр Бойко.

Ліберо: Микола Джуль, Віталій Кравченко.

Нагадаємо, що українські волейболісти програли французам (0:3) і сербам (0:3), далі перемогли Туреччину (3:0), Польщу (3:1), Латвію (3:0), Фінляндію (3:0) та Австрію (3:0).

До півфіналу з групи І також вийшла Франція, яка провела груповий етап без поразок.