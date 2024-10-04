Решетилівка розгромила Буревісник, Житичі здолали збірну України U-20 у матчах Суперліги

Сьогодні, 4 жовтня, відбулися два матчі Суперліги з волейболу.

Зокрема, Решетилівка здобула впевнену перемогу над чернігівським Буревісником-ШВСМ. Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:19, 25:20, 25:17).

Також збірна України U-20 поступилася житомирським Житичам програвши в усіх трьох сетах з результатом 25:17, 25:21, 25:24.

Суперліга України з волейболу. Чоловіки.

1 тур, 4 жовтня

Решетилівка – Буревісник 3:0 (25:19, 25:20, 25:17)

Житичі – Україна U-20 3:0 (25:17, 25:21, 25:24)

Це були стартові матчі для цих команд на турнірі. Загалом у змаганнях бере участь 8 колективів. Це також Епіцентр-Подоляни (Городок), Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль), МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос (Вінниця) та ВК Поділля (Хмельницький).

Ці чотири клуби вже зіграли по 3 гри. Лідерами є МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос та Подоляни, у яких по дві перемоги та 6 очок в активі, у двох інших команд по 3 бали.

Усі матчі Суперліги будуть проходити у Городку та Решетилівці. Поєдинки основного раунду відбудуться у два кола. За його підсумками дві найкращі команди вийдуть у півфінал, а колективи з 3 по 6 місце зіграють у чвертьфіналах.

Нагадаємо, переможцем минулого чемпіонату став Прометей, який нещодавно припинив своє існування. Президент команди заявив, що це сталося через тиск правоохоронних органів.