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Юнацька збірна України програла Болгарії на чемпіонаті Європи-2024

Владислав Уткін — 11 липня, 19:44
Юнацька збірна України програла Болгарії на чемпіонаті Європи-2024

Юнацька збірна України U18 поступилась господарям турніру, Болгарії, у другому турі чемпіонату Європи-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (26:24, 25:20, 25:21).

Чемпіонат Європи-2024
Софія, Болгарія
Юнаки U18, Груповий раунд
Група 1, 2 тур

Болгарія — Україна 3:0 (26:24, 25:20, 25:21)

Нагадаємо, Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Болгарії є команди Франції, Польщі, Фінляндії, Туреччини, Португалії та Австрії. У першому турі українці зазнали поразки від поляків.

Наступний матч "жовто-сині" зіграють 12 липня проти однолітків з Португалії. Початок — о 12:30 за київським часом.

Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.

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