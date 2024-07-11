Юнацька збірна України програла Болгарії на чемпіонаті Європи-2024
Юнацька збірна України U18 поступилась господарям турніру, Болгарії, у другому турі чемпіонату Європи-2024 з волейболу.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (26:24, 25:20, 25:21).
Чемпіонат Європи-2024
Софія, Болгарія
Юнаки U18, Груповий раунд
Група 1, 2 тур
Болгарія — Україна 3:0 (26:24, 25:20, 25:21)
Нагадаємо, Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Болгарії є команди Франції, Польщі, Фінляндії, Туреччини, Португалії та Австрії. У першому турі українці зазнали поразки від поляків.
Наступний матч "жовто-сині" зіграють 12 липня проти однолітків з Португалії. Початок — о 12:30 за київським часом.
Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.