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Прокляття тайбрейків: збірна України поступилася Єгипту в бронзовому фіналі Кубку претендентів

Игорь Чернявский — 7 липня, 11:17
Прокляття тайбрейків: збірна України поступилася Єгипту в бронзовому фіналі Кубку претендентів

Збірна України з волейболу зазнала поразки від Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.

Гра тривала 5 сетів і завершилася з рахунком 25:21, 20:25, 25:20, 17:25, 13:15.

Найрезультатавнішим гравцем "жовто-синіх" став Олександр Наложний, який набрав 19 очок. Зазначимо, що Україна грала без низки лідерів, які ще на початку травня відмовилися приєднуватися до розташування національної команди.

Кубок претендентів ФІВБ, Чоловіки
Півфінал, 7 липня

Україна — Єгипет 2:3 (25:21, 20:25, 25:20, 17:25, 13:15)

Зазначимо, що в останніх десяти матчах, які завершувалися тайбрейком, збірна України зазнала 9 поразок. Перемогу вдалося здобути тільки в зустрічі з Фінляндією на Євро-2023.

Матч із Єгоптом став останнім для команди Рауля Лосано в 2024 році. Наступного року "жовто-сині" вперше в історії зіграють у Лізі націй.

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