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Жіноча збірна України U-22 кваліфікувалася на чемпіонат Європи

Андрій Мошкун — 6 липня 2025, 18:21
Жіноча збірна України U-22 кваліфікувалася на чемпіонат Європи
Федерація волейболу України

Жіноча збірна України U-22 змогла кваліфікуватися на чемпіонат Європи.

Таке досягнення підкорилося українкам завдяки перемогам у двох матчах кваліфікації. Зокрема, 5 липня наша збірна перемогла з рахунком 3:0 збірну Данії.

А вже наступного дня у чотирьох сетах з рахунком 3:1 українки здолали Латвію. Ця перемога, власне, і гарантувала Україні кваліфікацію на Євроволей-2026.

Зазначимо, що Україна втретє поспіль виступить на жіночому молодіжному Євро з волейболу U-22. Участь у ньому у 2026 році візьмуть вісім команд.

Раніше повідомлялося, що капітан чоловічої збірної України увійшов до символічної збірної Ліги націй.

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