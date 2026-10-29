Епіцентр під обстрілами і за крок від зняття: як і чому чемпіон України відмовився їхати на матчі Суперліги

Попередні сезони чемпіонату України з волейболу проводилися в Городку Хмельницької області – на майданчику чемпіона, Епіцентра-Подоляни.

Однак у новому сезоні Федерація волейболу України вирішила змінити формат та проводити поєдинки по всій країні, навіть у Харкові.

"Позиція моя та президента федерації – ми маємо грати в Україні, а не проводити першість Городка. Ми провели конференцію, всі проголосували за те, що будемо грати з роз'їздами", – розповідає віцепрезидент ФВУ Володимир Романцов.

Як виявилося, гратимуть не всі. У другому турі Епіцентр-Подоляни мав провести два поєдинки в Решетилівці, Полтавська область. Але… навіть не приїхав на матчі. Тепер колектив перебуває на межі зняття з чемпіонату.

Що сталося, які причини такого рішення та що робитиме федерація – читайте в нашому матеріалі.

Чому Епіцентр-Подоляни не поїхав у Решетилівку?

Ще перед початком сезону, за словами Романцова, спортивний директор Епіцентра-Подоляни та водночас головний тренер Епіцентра-Городок Костянтин Рябуха попросив, щоб головній команді не ставили матчі в Харкові.

Федерація пішла на поступки найкращій команді країни та поставила матч проти харківського Локомотива у Решетилівку. Однак напередодні старту 2-го туру Суперліги чемпіон України заявив, що не поїде в Решетилівку через безпекові питання, за що отримав -1 очко та технічну поразку – першу поразку з листопада 2024 року…

Наступного дня – і другу.

Віцепрезидент ФВУ заявив, що офіційною причиною клуб називає відсутність алгоритму дій під час тривог, але насправді ж Епіцентр просто хоче проводити всі матчі вдома, як це було у попередніх сезонах.

"20 жовтня нам прийшов лист, що клуб відмовляється їхати через безпекові умови. Мовляв, не надали алгоритм проведення дій у разі тривоги. Хоча якщо їх не міняють – то залишили тими, що й були. А в нас були правила – під час червоної тривоги команди не грають, а під час жовтої грають, якщо всі згодні. Ну, їм так захотілося. Дві команди просять повернутися до минулого формату, щоб грати в Городку – це Епіцентр-Подоляни та Епіцентр-Городок. Подоляни пропонують грати там, де зал відповідає вимогам Суперліги. А їм відповідає лише один зал – в Городку. Тобто завуальовано сказано, що вони хочуть грати лише вдома", – каже Романцов.

Володимир Романцов Соцмережі

В Епіцентрі звинувачення повністю відкидають, мовляв, вони не проти грати матчі в інших містах України – але не в Харкові та Києві. А єдиною причиною неприїзду до Решетилівки називають відсутність рекомендацій дій у разі тривоги.

"Те що ми відстоюватимемо – прибрати тури з Харкова та Києва. У Решетилівку ми не поїхали через те, що не отримали ту комунікацію, яку просили. Тільки через це. Нікого ми не вмовляли грати в Городку і переносити весь чемпіонат в Городок. Це все брехня та провокація. Хай віддадуть тури в Тернопіль, Хмельницький, Решетилівку, не знаю, хай розбираються. Будемо спілкуватися. Розумію, що всі вкладають кошти, хочуть бачити волейбол. Але потрібен якийсь план дій і ми повинні розуміти, що максимально в безпеці", – пояснив Костянтин Рябуха.

Він також заявив, що деякі члени федерації допомагають іншим клубам, зокрема, харківському Локомотиву. Мовляв, саме через це клубу дозволили проводити матчі вдома, навіть під час тривоги, як це було в першому турі. Епіцентр вважає це неприйнятним.

"Деякі люди з федерації співпрацюють з командами, наприклад, Харкова. І хочуть привезти туди волейбол. Це все класно, але ситуація вже змінилася і ніякої реакції зі сторони директорату ліги по ходу процесу не було. Ми вважаємо неприйнятним – коли проходив перший тур, ми не мали регламенту як діяти в якихось обставинах. Пояснення, що, наприклад, в Харкові сидять двоє військових та слідкують на планшетах за ракетами та дронами – не аргумент. Рухаємося далі. Почався тиждень, могли поговорити. Але ні, ФВУ попросила клуби висловитися і ті прекрасно чекали, доки Епіцентр не приїде, щоб записати два програші", – додав Рябуха.

Костянтин Рябуха Соцмережі

На останньому реченні зупинимося детальніше.

Коли до Федерації волейболу України надійшов перший лист від Епіцентра, Романцов попросив усі клуби висловити власну позицію щодо питання, після чого зібратися та обговорити тему.

Однак між першим та другим турами минуло менше ніж тиждень, відповідь надали лише кілька клубів. Тому відреагувати оперативно на звернення чемпіона України ФВУ не могла – онлайн-зустріч призначили на 28 жовтня.

"Ми 18-го жовтня закінчили тур, і через 4 дні вже командам треба було бути на другому турі. Ну, спробуйте змінити алгоритм так швидко. Наступний тур буде вже через місяць, є час спокійно обговорити все. От чого було не приїхати на цей тур? Я на середу запланував онлайн-зустріч з керівниками та головними тренерами. Моє бачення – ми нічого не змінюємо, чемпіонат проводимо, але більш жорстоко будемо ставитись до цього", – сказав Романцов.

Прямо зараз – лише дві технічні поразки команді, штраф та -2 очки до турнірної таблиці. Але це в першу чергу запустило процес обговорення питання регламенту щодо дій під час тривоги. А отже вже наступного туру нас можуть чекати нові прописані правила.

Епіцентр відстоюватиме думку, що грати в Харкові не можна – зокрема, через відсутність бомбосховища, які мають бути обов'язковими для залів, де мають проводитися матчі Суперліги.

"Я розумію, ми поки просто виживаємо. Але якщо щось станеться, якийсь прецедент, контора одразу закриється. Коли жовта тривога – ти маєш мати змогу спуститися в підвальне приміщення. Якщо червона – це зовсім інше бомбосховище. Чи є це все в усіх команд – за моєю інформацією у Харкові та Решетилівці немає".

По-друге, коли взагалі було таке, щоб чинного чемпіона, із запасом найкращу команду країни, просто знімали з чемпіонату?

А це станеться, якщо Епіцентр-Подоляни пропустить ще бодай одну гру – регламент невблаганний. Хоча Рябуха переконаний, що такого більше не буде:

"Думаю, ми після цієї розмови з федерацією та клубами прийдемо до чогось. А також у першої команди вже практично немає виїздів. Тільки Тернопіль залишився у регулярному сезоні. Тому, думаю, не буде проблем".

Костянтин Рябуха Епіцентр

Є ще один неочевидний, але теоретично можливий наслідок – конфлікт Федерації волейболу України та Епіцентра. Принаймні таке враження склалося після розмови з обома сторонами.

У Романцова були претензії і до того, що Епіцентр "крутить чемпіонатом як хоче", і до його впливу на збірну України та рекламу на формі, через яку ФВУ доводиться платити штрафи до міжнародної федерації.

З іншого боку сам Епіцентр також має претензії, про які ми вже згадували: це і допомога членів федерації іншим клубам, і відсутність регламентних правил дій під час тривоги.

"У другої команди більше роз'їздів. Це зрозуміло, для чого зроблено – вони більш конкурентні для інших команд, які хочуть стати другими чи третіми. Це все така цікава гра, це все нормально, дуже подобається. Але просто возити без якихось правил людей у міста, де дійсно небезпечно – нелогічно. Нелогічно приїхати в Київ і потрапити в ніч, коли було 30 балістичних ракет. Харків так само. Як би вони не розповідали, що там безпечно – там небезпечно. Одне питання приїхати туди та грати у волейбол. Інше – приїхати ночувати там. А гарантій ніяких немає", – каже Рябуха.

Як живе Епіцентр під обстрілами

Хай там як, український волейбол залежний від Епіцентра. Мова не лише про дві найкращі команди з такою назвою.

Весь тренерський штаб збірної України, яка останніми роками здійснила шалений прорив та претендує на перші в історії Олімпійські ігри, отримує зарплату напряму від Епіцентра.

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Тому масові обстріли, від яких страждає компанія, лякають.

Однак важливо те, що і федерація, і представник клубу запевняють – наразі причин для паніки немає.

"На фіналі чемпіонату Європи 2026 Михайло Мельник (президент ФВУ – прим.) зустрівся з Олександром Герегою. Той сказав, що всі обов'язки, які він взяв перед Лосано та його штабом до Олімпіади 2028 – він виконає, як би йому важко не було. Тобто респект. Бо Лосано теж дзвонив, переймався щодо тренерського штабу", – каже Романцов.