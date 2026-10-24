Ладижин переграв Поділля, технічна поразка Епіцентр-Подолян у 2 турі Суперліги

У суботу, 24 жовтня, трьома матчами продовжився другий тур Суперліги з волейболу України сезону-2026/27.

Ладижин у п'ятому сеті зміг дотиснути Поділля – 3:2. В іншій зустрічі ВК Борщів-Поліція охорони-ЗУНУ розібрався з Буревісником (3:0).

Зустріч Епіцентра-Подоляни з Локомотивом не відбулась, оскільки чинні чемпіони не поїхали на гру через безпекові питання. Клуб направив з цього приводу офіційного листа до Федерації волейболу України. Попри це перемога була присуджена Локомотиву.

Харківська команда водночас зіграла матч з Решетилівкою, яку змогла переграти у 5 сетах.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга

24 жовтня

МХП-Ладижин – Поділля 3:2 (28:26, 25:18. 20:25, 23:25, 15:12)

Епіцентр-Подоляни – Локомотив 1945 0:3 (0:25, 0:25, 0:25)

ВК Борщів-Поліція охорони-ЗУНУ – Буревісник-ШВСМ 3:0 (25:16, 25:21, 25:22)

Решетилівка – Локомотив 1945 2:3 (25:21, 22:25, 25:22, 17:25, 10:15)

Напередодні Барком-Кажани здобули другу поспіль перемогу в чемпіонаті Польщі.