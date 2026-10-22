Чемпіон України візьме участь у чемпіонаті Середньоєвропейської волейбольної зональної асоціації
ВК Епіцентр-Подоляни
Чемпіон України з волейболу Епіцентр-Подоляни візьме участь у чемпіонаті Середньоєвропейської волейбольної зональної асоціації (MEVZA).
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Українському клубу дозволили виступити в турнірі, хоча Україна не входить до MEVZA. Серед суперників Епіцентру-Подолян – угорський Елоре та хорватська Младост: із ними команда зіграє вдома 1 і 3 грудня відповідно.
У чемпіонаті також виступлять клуби з Австрії, Хорватії, Угорщини, Чорногорії та Словенії. Спершу команди проведуть одноколовий турнір, а чотири найкращі клуби визначать чемпіона у Фіналі чотирьох.
Розклад матчів Епіцентр-Подоляни в чемпіонаті MEVZA
- 1 грудня. 19:00. Епіцентр-Подоляни – Елоре
- 3 грудня. 19:00 Епіцентр-Подоляни – Младост
- 28 грудня. 20:00. Марібор – Епіцентр-Подоляни
- 29 грудня. 21:00. Капошвар – Епіцентр-Подоляни
- 3 лютого. Епіцентр-Подоляни – Будванска
- 4 лютого. Подгоріца – Епіцентр-Подоляни
- 23 лютого. Осієк – Епіцентр-Подоляни
- 24 лютого. Айх/Доб – Епіцентр-Подоляни
У сезоні-2026/27 Епіцентр-Подоляни також зіграють у Кубку виклику ЄКВ. Їхнім суперником у стартовому раунді стане болгарський ЦСКА із Софії.