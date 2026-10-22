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Чемпіон України візьме участь у чемпіонаті Середньоєвропейської волейбольної зональної асоціації

Олексій Мурзак — 22 жовтня 2026, 19:10
Чемпіон України візьме участь у чемпіонаті Середньоєвропейської волейбольної зональної асоціації
ВК Епіцентр-Подоляни

Чемпіон України з волейболу Епіцентр-Подоляни візьме участь у чемпіонаті Середньоєвропейської волейбольної зональної асоціації (MEVZA).

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Українському клубу дозволили виступити в турнірі, хоча Україна не входить до MEVZA. Серед суперників Епіцентру-Подолян – угорський Елоре та хорватська Младост: із ними команда зіграє вдома 1 і 3 грудня відповідно.

У чемпіонаті також виступлять клуби з Австрії, Хорватії, Угорщини, Чорногорії та Словенії. Спершу команди проведуть одноколовий турнір, а чотири найкращі клуби визначать чемпіона у Фіналі чотирьох.

Розклад матчів Епіцентр-Подоляни в чемпіонаті MEVZA

  • 1 грудня. 19:00. Епіцентр-Подоляни – Елоре
  • 3 грудня. 19:00 Епіцентр-Подоляни – Младост
  • 28 грудня. 20:00. Марібор – Епіцентр-Подоляни
  • 29 грудня. 21:00. Капошвар – Епіцентр-Подоляни
  • 3 лютого. Епіцентр-Подоляни – Будванска
  • 4 лютого. Подгоріца – Епіцентр-Подоляни
  • 23 лютого. Осієк – Епіцентр-Подоляни
  • 24 лютого. Айх/Доб – Епіцентр-Подоляни

У сезоні-2026/27 Епіцентр-Подоляни також зіграють у Кубку виклику ЄКВ. Їхнім суперником у стартовому раунді стане болгарський ЦСКА із Софії.

Епіцентр-Подоляни

Епіцентр-Подоляни

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