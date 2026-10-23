Ладижин та Епіцентр-Городок здобули перемоги, а матч Епіцентр-Подоляни у 2-му турі Суперліги не відбувся

У п'ятницю, 23 жовтня, відбулись перші матчі другого туру Суперліги з волейболу України сезону-2026/27.

Епіцентр-Городок у трьох сетах переграв ВК Борщів-Поліція охорони-ЗУНУ – 3:0. Ладижин не мав проблем у грі зі Столична НУБіП, вигравши цей поєдинок з аналогічним рахунком.

Зустріч Епіцентра-Подоляни з Решетилівкою не відбулась, оскільки чинні чемпіони не поїхали на гру через безпекові питання. Клуб направив з цього приводу офіційного листа до Федерації волейболу України.

Зазначимо, що раніше Решетилівка отримала технічну поразку в Кубку України за невиїзд на матч у Харкові.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга

23 жовтня

Епіцентр-Городок – ВК Борщів-Поліція охорони-ЗУНУ 3:0 (25:15, 25:15, 25:13)

Столична НУБіП – МХП-Ладижин-ШВСМ 0:3 (13:25, 23:25, 22:25)

Напередодні Барком-Кажани стартували з перемоги у чемпіонаті Польщі.