ФВУ перенесла Суперкубок України через участь Епіцентр-Подоляни в єврокубку: відома нова дата

Суперкубок України з волейболу, у якому змагатимуться за трофей Епіцентр-Подоляни та Епіцентр-Городок, було вирішено перенести на інший термін через підготовку до єврокубків.

Про це повідомляє пресслужба Епіцентр-Подолян.

Першочергово поєдинок мав відбутися 7 листопада. Утім, зрештою гра відбудеться через тиждень – 14 листопада цього року.

Таке рішення було ухвалено задля того, аби гравці Епіцентр-Подолян змогли краще підготуватися до матчів єврокубку.

"Це рішення дозволить нам якісніше підготуватися до матчів Кубка виклику ЄКВ, де Епіцентр-Подоляни представлятиме Україну на міжнародній арені! Ми цінуємо підтримку Федерації та спільне прагнення створювати належні умови для розвитку українського волейболу", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що на подолянський колектив очікують два протистояння проти болгарського ЦСКА в межах 1/32 Кубку виклику ЄКВ, які відбудуться 17 та 18 листопада. Обидва поєдинки розпочнуться о 18:30 за київським часом.

Додамо, що Епіцентр-Подоляни є чинним переможцем Суперкубку України. Клуб здобув цей трофей у 2025 році, здолавши своїх одноклубників з молодіжної команди U-20 з рахунком 3:0.