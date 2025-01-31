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УПЛ планує провести Суперкубок України вперше з 2021 року

Олексій Мурзак — 31 січня 2025, 23:26
УПЛ планує провести Суперкубок України вперше з 2021 року
Востаннє Суперкубок України було розіграно у 2021 році. Тоді Шахтар переміг Динамо
УПЛ

Українська Прем'єр-ліга влітку 2025 року планує провести матч за Суперкубок України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Матч планують провести в липні, перед початком нового сезону, і вже триває підготовка до його проведення.

Головною ареною розглядається стадіон "Авангард" у Рівному, де якісний газон, але є й інші варіанти.

Ідея в тому, щоб провести поєдинок у тому місті й на тому стадіоні, де буде це зробити локально найбезпечніше і де міська військова адміністрація дасть змогу зібрати на трибунах максимальну кількість глядачів.

Нагадаємо, що востаннє Суперкубок України розігрувався влітку 2021 року, коли Шахтар обіграв Динамо 3:0. Після початку повномасштабного вторгнення РФ трофей не розігрувався.

Раніше було затверджено розклад матчів 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25, який ознаменує початок другої частини чемпіонату.

Суперкубок України Чемпіонат України, УПЛ

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