УПЛ планує провести Суперкубок України вперше з 2021 року

Востаннє Суперкубок України було розіграно у 2021 році. Тоді Шахтар переміг Динамо

Українська Прем'єр-ліга влітку 2025 року планує провести матч за Суперкубок України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Матч планують провести в липні, перед початком нового сезону, і вже триває підготовка до його проведення.

Головною ареною розглядається стадіон "Авангард" у Рівному, де якісний газон, але є й інші варіанти.

Ідея в тому, щоб провести поєдинок у тому місті й на тому стадіоні, де буде це зробити локально найбезпечніше і де міська військова адміністрація дасть змогу зібрати на трибунах максимальну кількість глядачів.

Нагадаємо, що востаннє Суперкубок України розігрувався влітку 2021 року, коли Шахтар обіграв Динамо 3:0. Після початку повномасштабного вторгнення РФ трофей не розігрувався.

Раніше було затверджено розклад матчів 18 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25, який ознаменує початок другої частини чемпіонату.