Мотор став восьмиразовим володарем Суперкубку України

Запорізький Мотор здолав Донбас у матчі за Суперкубок України з гандболу.

Матч завершився з рахунком 45:23.

Спочатку донеччани не давали запоріжцям зробити великий відрив, але після перерви перевага Мотора складала 10 м'ячів. Другий тайм проходив за тотальної домінації запоріжців, ця перемога стала восьмою для Мотора у матчах за Суперкубок України.

Суперкубок України-2024 — Гандбол

25 серпня

Мотор (Запоріжжя) — Донбас (Донецька область) 45:23 (24:14)

Нагадаємо, напередодні збірна України U-18 програла одноліткам з Чорногорії на чемпіонаті Європи з гандболу, це був матч за останнє місце на турнірі.