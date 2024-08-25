Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Мотор став восьмиразовим володарем Суперкубку України

Андрій Яросименко — 25 серпня, 17:15
Мотор став восьмиразовим володарем Суперкубку України
Мотор
Федерація гандболу України

Запорізький Мотор здолав Донбас у матчі за Суперкубок України з гандболу.

Матч завершився з рахунком 45:23.

Спочатку донеччани не давали запоріжцям зробити великий відрив, але після перерви перевага Мотора складала 10 м'ячів. Другий тайм проходив за тотальної домінації запоріжців, ця перемога стала восьмою для Мотора у матчах за Суперкубок України.

Суперкубок України-2024 — Гандбол
25 серпня

Мотор (Запоріжжя) — Донбас (Донецька область) 45:23 (24:14)

Нагадаємо, напередодні збірна України U-18 програла одноліткам з Чорногорії на чемпіонаті Європи з гандболу, це був матч за останнє місце на турнірі.

Гандбол Донбас Мотор Суперкубок України

Мотор

Жодних сумнівів: найкращим став найкращий
ХНУ-ДЮСШ 1 здолав СКА-ШВСМ, СКА-Львів отримав технічну перемогу: результати 10 туру чемпіонату України
Одеса здолала Донбас, Мотор переміг Ізмаїл: результати 10 туру чемпіонату України
Мотор розгромив Донбас, Одеса впевнено перемогла Ізмаїл: результати 10 туру чемпіонату України
Мотор розгромив Донбас та виграв Кубок України

Останні новини