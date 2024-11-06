УПЛ хоче провести матч за Суперкубок України у 2025

Керівництво Української Прем'єр-ліги всерйоз розглядає можливість проведення Суперкубку України у наступному році.

Про це сказав президент УПЛ Євген Дикий на конференції зі спортивного маркетингу SBC SUMMIT UKRAINE.

"Станом на зараз ми плануємо цього сезону організувати проведення Суперкубку", - повідомив Дикий.

За його словами, під час війни важко загадувати наперед, але УПЛ уже веде роботу зі спонсорами в організації матчу.

Суперкубок України був започаткований ще 2004 року. У грі за цей трофей сходяться чемпіон та володар Кубку України. Динамо та Шахтар здобули однакову кількість перемог – по 9.

Окрім грандів, за Суперкубок у різні роки боролися Ворскла, Таврія, Металург Донецьк та Чорноморець, але щоразу сильнішими були лідери українського футболу.

Востаннє матч проводився ще у вересні 2021 року. Через повномасштабне вторгнення Росії поєдинок не проводився. Минулого літа планувалося, але через виступ збірної України на Олімпійських іграх та інші причини було ухвалено рішення не грати