Решетилівка розгромила Буревісник у стартовому матчі Суперліги
ВК Решетилівка
Сьогодні, 17 жовтня, відбувся стартовий матч чемпіонату України з волейболу, в якому Решетилівка зустрічалася з Буревісником.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь Решетилівки. Команда в жодному із сетів не дозволила супернику набрати бодай 20 очок.
В іншому матчі ігрового дня віцечемпіон Житичі зустрінуться з юнацькою збірною України U-20. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Суперліга з волейболу
1 тур, 17 жовтня
Буревісник – Решетилівка 0:3 (19:25, 15:25, 13:25)
19:00. Житичі – Україна U-20
Нагадаємо, чемпіоном попереднього сезону Суперліги став волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни. Клуб у фінальній серії турніру здолали житомирське Житичі-Полісся.