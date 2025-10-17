Решетилівка розгромила Буревісник у стартовому матчі Суперліги

Сьогодні, 17 жовтня, відбувся стартовий матч чемпіонату України з волейболу, в якому Решетилівка зустрічалася з Буревісником.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь Решетилівки. Команда в жодному із сетів не дозволила супернику набрати бодай 20 очок.

В іншому матчі ігрового дня віцечемпіон Житичі зустрінуться з юнацькою збірною України U-20. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Суперліга з волейболу

1 тур, 17 жовтня

Буревісник – Решетилівка 0:3 (19:25, 15:25, 13:25)

19:00. Житичі – Україна U-20

Нагадаємо, чемпіоном попереднього сезону Суперліги став волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни. Клуб у фінальній серії турніру здолали житомирське Житичі-Полісся.