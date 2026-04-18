Ладижин обіграв Решетилівку та скоротив відставання у серії за "бронзу" Суперліги
У суботу, 18 квітня, відбувся третій матч фінальної серії за "бронзу" чоловічої Суперліги України з волейболу, в якому Ладижин обіграв Решетилівку.
Зустріч завершилася з рахунком 3:1.
Таким чином, Ладижин після двох поспіль поразок скоротив відставання та вже завтра, 19 квітня, спробує продовжити протистояння до п'ятого матчу.
Четвертий матч запланований на 16:00. Нагадаємо, серія триває до трьох перемог однієї з команд.
Суперліга України з волейболу-2025/26
Чоловіки, матч за третє місце
МХП-Ладижин (Вінниця) – Решетилівка 3:1 (22:25, 25:22, 25:23 25:21)
Рахунок в серії 1:2
Нагадаємо, чемпіонами у чоловічій Суперлізі стали Епіцентр-Подоляни, які у фіналі перемогли Україну U-20.