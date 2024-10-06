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Житичі перемогли Решетилівку, збірна України U-20 здолала Буревісник у матчах Суперліги

Микола Дендак — 6 жовтня, 22:30
Житичі перемогли Решетилівку, збірна України U-20 здолала Буревісник у матчах Суперліги
pvlu.org

Сьогодні, 6 жовтня, відбулися два матчі української Суперліги з волейболу.

Зокрема, житомирські Житичі здобули впевнену перемогу над Решетилівкою. А збірна України U-20 розібралася із чернігівським Буревісником, вигравши у всіх сетах.

Загалом у змаганнях бере участь 8 колективів. Це також Епіцентр-Подоляни (Городок), Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль), МХП-Ладижин-ШВСМ-Колос (Вінниця) та ВК Поділля (Хмельницький).

Наразі лідером є саме Житичі. Це єдина команда яка наразі має лише перемоги та 9 балів в активі. На останньому місці Буревісник, який досі не зміг набрати очок (єдина команда, в якої немає балів).

Суперліга України з волейболу. Чоловіки.
1 тур, 6 жовтня

Решетилівка – Житичі 0:3 (27:29, 20:25, 16:25)

Україна U-20 – Буревісник 3:0 (25:21, 25:20, 25:22)

Усі матчі Суперліги будуть проходити у Городку та Решетилівці. Поєдинки основного раунду відбудуться у два кола. За його підсумками дві найкращі команди вийдуть у півфінал, а колективи з 3 по 6 місце зіграють у чвертьфіналах.

Нагадаємо, переможцем минулого чемпіонату став Прометей, який нещодавно припинив своє існування. Президент команди заявив, що це сталося через тиск правоохоронних органів.

Буревісник Збірна України U-20 Решетилівка Житичі-Полісся Суперліга з волейболу

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