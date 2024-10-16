Житичі-Полісся без шансів програли Тарту перший матч кваліфікації Кубку виклику
Житичі-Полісся поступилися естонському Тарту в першому матчі кваліфікації Кубку виклику-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Зазначимо, що українська команда була фаворитом – її успіх оцінювався коефіцієнтом 1.5.
Кваліфікація Кубку виклику
1 раунд, 16 жовтня
Тарту – Житичі-Полісся 3:0 (29:27, 25:23, 25:15)
Матч-відповідь відбудеться вже завтра, 17 жовтня. Для того, щоб перевести протистояння в "золотий сет", житомирцям потрібно перемогти принаймні з рахунком 3:1.
Нагадаємо, у стартовому турі Житичі у трьох сетах перемогли Решетилівку.