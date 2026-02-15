Балта обіграла Буковинку та стала володарем Кубку України
У неділю, 15 лютого, відбувся фінал Кубку України з волейболу серед жіночих команд, в якому чемпіон Суперліги Балта перемогла володаря Суперкубку Буковинку.
Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь команди з Одещини.
Лідери регулярного чемпіонату обмінялися переможними партіями, тож володар Кубку визначився на тайбрейку.
Для Балти це вже другий виграний Кубок. За часи незалежності трофей не розігрувався лише в двох сезонах – у 2011/12 і 2022/2023. Рекордсменом за кількістю Кубків є Хімік з Південного, який здобував трофей сім разів.
Кубок України з волейболу
Фінал, жінки
Балта – Буковинка 3:2 (22:25, 25:17, 22:25, 25:20, 15:13)
Раніше жіноча збірна України дізналася календар та суперників у волейбольній Лізі націй. Перший ігровий етап турніру стартує 3 червня 2026 року.