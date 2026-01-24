Барком-Кажани сенсаційно обіграли одного з лідерів чемпіонату Польщі

Українська волейбольна команда Барком-Кажани здобула сенсаційну перемогу в чемпіонаті Польщі. В межах 18 туру львів'яни на виїзді обіграли другу команду першості, Проект Варшава, з рахунком 3:2 (25:19, 25:20, 21:25, 23:25, 15:13) і перервали свою неприємну серію з восьми поразок поспіль у Плюс-Лізі.

Зазначимо, що за польську команду виступає капітан національної збірної України Юрій Семенюк.

Українці впевнено контролювали перебіг подій на майданчику у двох перших партіях, а також у третій до рахунку 6:3. Після цього все перевернулося догори дригом, і поляки зрівняли рахунок за сетами.

Втім, тай-брейк краще провели Кажани. Вони захопили лідерство майже від початку партії, і втримали перевагу, здобувши мінімальну перемогу.

Чемпіонат Польщі – Плюс-Ліга

18 тур, 24 січня

Проект Варшава – Барком-Кажани 2:3 (19:25, 20:25, 25:21, 25:23, 13:15)

Після несподіваної перемоги Кажани з передостанього рядка турнірної таблиці піднялися на 12 місце, маючи 13 очок у 17 проведених матчах.

У наступному поєдинку 30 січня українська команда зустрінеться з клубом Кендзежин-Козьле з однойменного міста.

Нагадаємо, що в попередній грі Барком-Кажани поступилися Купруму з Гожува з рахунком 0:3.