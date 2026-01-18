Барком-Кажани програли аутсайдеру чемпіонату Польщі
Українська волейбольна команда Барком-Кажани зазнала восьмої поспіль поразки у польській Плюс-Лізі. В гостьовому матчі львів'яни поступилися команді Купрум із міста Гожув з рахунком 0:3 (21:25, 21:25, 27:29).
У третьому сеті українці примудрилися програти, незважаючи на те, що були попереду 20:15.
Чемпіонат Польщі – Плюс-Ліга
17 тур, 17 січня
Купрум – Барком-Кажани 3:0 (25:21, 25:21, 29:27)
Після поразки Кажани з трьома перемогами у 16 проведених матчах лише за рахунок кращої різниці виграних-програних сетів випереджають останню команду чемпіонату Польщі, Норвід із Ченстохови.
Наступну зустріч наш клуб проведе 24 січня знову на виїзді, цього разу проти одного з лідерів, Проєкт Варшава, за яку виступає капітан національної збірної України Юрій Семенюк.
Нагадаємо, що в попередній грі Плюс-Ліги Барком-Кажани програли команді Ольштин, ледь не створивши шалений камбек.