Чемпіон Волейбол

Барком-Кажани програли аутсайдеру чемпіонату Польщі

Станіслав Матусевич — 18 січня 2026, 02:59
Барком-Кажани
Plusliga.pl

Українська волейбольна команда Барком-Кажани зазнала восьмої поспіль поразки у польській Плюс-Лізі. В гостьовому матчі львів'яни поступилися команді Купрум із міста Гожув з рахунком 0:3 (21:25, 21:25, 27:29).

У третьому сеті українці примудрилися програти, незважаючи на те, що були попереду 20:15.

Чемпіонат Польщі – Плюс-Ліга
17 тур, 17 січня

Купрум – Барком-Кажани 3:0 (25:21, 25:21, 29:27)

Після поразки Кажани з трьома перемогами у 16 проведених матчах лише за рахунок кращої різниці виграних-програних сетів випереджають останню команду чемпіонату Польщі, Норвід із Ченстохови.

Наступну зустріч наш клуб проведе 24 січня знову на виїзді, цього разу проти одного з лідерів, Проєкт Варшава, за яку виступає капітан національної збірної України Юрій Семенюк.

Нагадаємо, що в попередній грі Плюс-Ліги Барком-Кажани програли команді Ольштин, ледь не створивши шалений камбек.

