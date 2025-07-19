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Збірна Нідерландів вилетіла з Ліги націй

Олег Дідух — 19 липня 2025, 20:14
Збірна Нідерландів вилетіла з Ліги націй

Чоловіча збірна Нідерландів з волейболу гарантовано покине Лігу націй за підсумками поточного розіграшу турніру. Команда втратила шанси покинути останнє, 18 місце у турнірній таблиці за тур до фінішу групового етапу.

Шанси на порятунок Нідерланди втратили після перемоги Сербії над Канадою з рахунком 3:1. Наразі нідерландці замикають турнірну таблицю Ліги націй з 5 очками в 11 матчах. Передостаннім із 7 очками іде Китай, який точно не вилетить, оскільки прийматиме фінальний раунд поточного розіграшу та гарантовано візьме у ньому участь. Сербія набрала 9 балів і стала для Нідерландів недосяжною.

Збірна Нідерландів грала у Лізі націй з 2021 року. Найкращим результатом команди було 8 місце в 2022 році.

Збірна України гарантувала собі прописку в Лізі націй ще 16 липня після перемоги 3:2 саме над Нідерландами.

Збірна Нідерландів Ліга націй

Ліга націй

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