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Власні помилки не дали зачепитися бодай за один сет: Тупчій пояснив причини поразки збірної України від Японії у Лізі націй

Микола Літвінов — 10 червня 2026, 22:19
Власні помилки не дали зачепитися бодай за один сет: Тупчій пояснив причини поразки збірної України від Японії у Лізі націй
Василь Тупчій
@tomasz_serwiak_fotografia

Діагональний збірної України з волейболу Василь Тупчій пояснив, що поразка від Японії у першому матчі Ліги націй сталася через командні помилки в атаці.

Своїми думками він поділився у власному Телеграм-каналі.

"Я думаю, ви бачили матч. Шкода, звісно, бо і в другому, і в третьому сетах вели +3. На жаль, власні помилки в атаці, десь на подачі не дали зачепитися бодай за один сет. Але йдемо далі. Попереду ще важливі матчі. Дякую, що вболіваєте, підтримуєте. Дякую всім".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" поступилися збірній Японії у першому турі в межах Ліги націй, програвши у всіх трьох сетах із рахунком 0:3 (22:25, 21:25, 22:25)

Наступні матчі у рамках першого ігрового тижня Україна проведе проти Китаю (11 червня), Куби (12 червня) та Польщі (14 червня).

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