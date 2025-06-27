Полуян: Не вірю, що ми виграли

Догравальник чоловічої збірної України з волейболу Тимофій Полуян поділився враженнями від матчу Ліги націй проти команди Японії, який відбувся у п’ятницю, 27 червня.

Слова гравця наводить Суспільне спорт.

"Не вірю, що ми виграли. Очікували, що виграємо кілька матчів, але сьогоднішня гра була неймовірною для нас. Ми після першого сету почали дотримуватися плану, який мали. Треба було тримати концентрацію та грати так, як ми вміємо", – заявив Полуян.

Нагадаємо, сьогодні Україна в своєму сьомому матчі в Лізі націй-2025 перемогла Японію з рахунком 3:2. Це четверта перемога команди Рауля Лосано у цьому турнірі. Свій наступний матч "синьо-жовті" проведуть у неділю, 29 червня. Суперником буде команда Болгарії.