Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Волейбол

Щитков: Проти Італії ми показали шикарний волейбол

Олег Дідух — 18 липня 2025, 13:43
Щитков: Проти Італії ми показали шикарний волейбол
Віталій Щитков
FIVB

Гравець збірної України з волейболу Віталій Щитков поділився враженнями від матчу Ліги націй проти Італії (поразка 2:3).

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Особисто я спочатку був дуже сильно засмучений, адже ми так повернулися з 0:2. У матчі проти такої команди, як Італія, виграти у них з 0:2 два сети і програти тай-брейк... Спочатку я був засмучений. Але загалом, проаналізувавши ситуацію, я зрозумів, що ми виконали дуже хорошу роботу.

Також тренер сказав: "Ми в багатьох аспектах виграли". Ми програли, не буду в глобальну статистику вдаватися, у маленьких деталях. Два-три м'ячі, можливо, вирішили результат гри, а загалом – ми просто показали шикарний волейбол і довели, насамперед, собі, що можемо грати на такому рівні з такими командами", – заявив Щитков.

Свій наступний матч у Лізі націй України проведе в п’ятницю, 18 липня, проти Сербії. Початок поєдинку – о 17:30 за київським часом.

Збірна України з волейболу Ліга націй

Збірна України з волейболу

Шалений камбек збірної України проти чемпіонів світу: огляд матчу з Італією
Ми були аутсайдерами, але дали бій: Полуян прокоментував драматичну поразку України від Італії в Лізі націй
Янчук прокоментував встановлення особистого рекорду за очками в Лізі націй
Синиця – про поразку від Італії: Збірна України вийшла на такий рівень, що це незадовільний результат
Збірна України в драматичному матчі поступилася Італії в Лізі націй

Останні новини