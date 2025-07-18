Щитков: Проти Італії ми показали шикарний волейбол

Гравець збірної України з волейболу Віталій Щитков поділився враженнями від матчу Ліги націй проти Італії (поразка 2:3).

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Особисто я спочатку був дуже сильно засмучений, адже ми так повернулися з 0:2. У матчі проти такої команди, як Італія, виграти у них з 0:2 два сети і програти тай-брейк... Спочатку я був засмучений. Але загалом, проаналізувавши ситуацію, я зрозумів, що ми виконали дуже хорошу роботу.

Також тренер сказав: "Ми в багатьох аспектах виграли". Ми програли, не буду в глобальну статистику вдаватися, у маленьких деталях. Два-три м'ячі, можливо, вирішили результат гри, а загалом – ми просто показали шикарний волейбол і довели, насамперед, собі, що можемо грати на такому рівні з такими командами", – заявив Щитков.