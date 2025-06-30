Капітан збірної України увійшов до символічної збірної Ліги націй

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк потрапив до символічної збірної Ліги націй за підсумками другого змагального тижня.

Семенюк вийшов у одноосібні лідери в рейтингу найкращих блокувальників турніру, в його активі 27 очок.

Нагадаємо, під час другого ігрового тижня "синьо-жовті" спочатку поступились Франції, після чого здобули три поспіль перемоги над Туреччиною, Японією та Болгарією. Завдяки цьому команда піднялась на шосту сходинку в турнірній таблиці.

Зазначимо, що для виходу у плейоф потрібно завершити турнір у першій вісімці.

Третій та водночас заключний ігровий тиждень першого етапу українська збірна проведе у словенській Любляні від 16-го до 20-го липня. Там суперниками збірної України стануть команди Нідерландів, Італії, Сербії та Канади.