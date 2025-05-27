Українка стала найрезультативнішою гравчинею чемпіонату Португалії

Українська діагональна Дар’я Буткевич стала найрезультативнішою волейболісткою чемпіонату Португалії.

В сезоні 2024/25 українка набрала 499 очок, ставши найкращим скорером першості.

Такий результат підкорився Буткевич попри те, що її клуб Лейшойнш посів лише 9-те місце в чемпіонаті.

Її найближча конкурентка Кіра Голт з Бенфіки набрала 456 очок.

Як відомо, після 20-ти денних зборів у Польщі та трьох товариських матчів зі збірною Румунії, польський фахівець Якуб Глушак визначився із остаточним складом жіночої збірної України на матчі Золотої Євроліги-2025 з волейболу.

Вже 31 травня "синьо-жовті" проведуть перший офіційний матч в 2025 році. В Чорногорії українки зіграють проти Іспанії в першому турі.