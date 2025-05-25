Визначився остаточний склад жіночої збірної України на матчі Золотої Євроліги-2025

Після 20-ти денних зборів у Польщі та трьох товариських матчів зі збірною Румунії, польський фахівець Якуб Глушак визначився із остаточним складом жіночої збірної України на матчі Золотої Євроліги-2025 з волейболу.

До заявки потрапило 14 волейболісток, повідомляє Volleyball.ua

Зазначається, що поза заявкою залишилися найкраща волейболістка України 2024 року Валерія Якушева, MVP чемпіонату України Поліна Дзюба, пасуюча Олександр Молчанова та блокуюча Катерина Черкашина.

Водночас капітан команди Світлана Дорсман не зіграє у Євролізі через травму, а діагональна Вікторія Даньчак потребує відновлення після клубного сезону.

Cклад жіночої збірної України на матчі Золотої Євроліги-2025

Зв'язуючі: Дар’я Шаргородська (Жетису, Казахстан), Станіслава Парфьонова (Буковинка, Чернівці);

Діагональні: Анастасія Крайдуба (Бандунґ, Індонезія), Анна Артишук (Зуль, Німеччина);

Догравальниці: Олександра Міленко (РТТспор, Туреччина), Юлія Димар (Куаниш/Жетису, Казахстан), Андріана Павлик (Буковинка, Чернівці), Валерія Нудьга (Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Туреччина);

Центральні блокуючі: Поліна Герасимчук (Буковинка, Чернівці), Діана Мелюшкина (Кемпер, Франція), Анастасія Маєвська (Динамо Бухарест, Румунія), Уляна Котар (Марк Баруель, Франція);

Ліберо: Кристина Нємцева (Буковинка, Чернівці), Аліка Луценко (Йованос, Литва).

Вже 31 травня "синьо-жовті" проведуть перший офіційний матч в 2025 році. В Чорногорії українки зіграють проти Іспанії в першому турі Золотої Євроліги-2025.