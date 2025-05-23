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Жіноча збірна України переграла Румунію в межах підготовки до Золотої Євроліги

Олексій Мурзак — 23 травня 2025, 22:52
Жіноча збірна України переграла Румунію в межах підготовки до Золотої Євроліги
ФВУ

Жіноча збірна України з волейболу провела перший товариський матч проти Румунії в межах підготовки до матчів Золотої Євроліги-2025.

За інформацією Volleyball.ua, наставники обох команд домовилися сформувати по дві команди, щоб усі гравчині мали змогу зіграти. Таким чином матчі проходили одночасно у двох різних залах.

Обидві команди України перемогли представниць Румунії – 3:0 (25:23, 25:17 27:25) та 3:1 (25:12, 13:25, 15:6, 15:9).

У суботу, 24 травня, обидві команди знову зіграють один проти одного.

Нагадаємо, матчі Золотої Євроліги відбудуться у червні. Україна на турнірі зіграє проти Іспанії, Чорногорії, Португалії, Словенії, Швеції та Словаччини.

Раніше повідомлялося, що діагональна збірної України Анна Артишук стала новачком німецької команди Пальмберг з міста Шверін.

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