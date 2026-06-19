Тренер збірної України: Нам потрібно відпочити, було дві дуже важкі гри

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак поділився враженнями від матчу 7 туру Ліги націй проти Нідерландів.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Майже вдалося виграти третій сет? Я казав після другого, що ми будемо намагатися інакше атакувати. І нарешті ми почали це робити, набирати очки. До цього майже нічого не виходило в атаці, але врешті знову з'явилися проблеми на прийомі. Тож ми були змушені атакувати хайболами, а у них дуже сильний блок — важко було набирати очки. Не вперше ми так програємо, коли граємо, а в останньому елементі втрачаємо. Можливо, це позначається десь на нашій впевненості, але це потрібно перерости і бути готовими до таких ситуацій надалі.

День відпочинку? Звісно, нам потрібно відпочити. Дві дуже важкі гри були, не було великих перерв між цими матчами. Витратили багато сил проти Таїланду та Польщі. Потрібно відновитися, працювати з фізіотерапевтами, адже в неділю — можливо, найважливіший матч усього сезону. Ми постараємося зробити все якнайкраще, аби тактично та фізично підготуватися", – заявив Глушак.